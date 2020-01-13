В Нижнем Тагиле казаки пытались сдать в аренду муниципальные помещения

Соответствующее объявление они разместили на «Авито». Так, двухэтажное здание по улице Верхняя Черепанова № 109 сдается за 110 тысяч рублей для любого вида деятельности и на длительный срок. Общая площадь здания составляет 550 квадратных метров.

Эти помещения и несколько кабинетов на цокольном этаже в доме по улице Садовой, 14 были получены Мошиным в 2016 году от мэра Сергея Носова для создания детского клуба и казацкого штаба по охране общественного порядка. Здания предоставлены хутору на 29 лет в безвозмездное пользование.

В официальной группе «Вконтакте» хутора указано, что на базе полученных помещений создан спортивно-патриотический досуговый центр «Казак». Там располагается тренажерный зал, стол для тенниса, тир и учебный зал. Периодически там проводились соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, а также на силу и выносливость.

АН «Между строк» связалось с представителем хутора Александром Прушинским под видом арендатора. Во время разговора казак признался, что по документам помещения принадлежат городу, а хутору они сданы в аренду.

Помещения у нас в долгосрочной аренде на 29 лет. Осталось 25 лет. По договору аренды с вами нам нужно подумать. «Светить» его нигде не хотелось бы. Если площади будет не хватать, то мы в перспективе можем ещё и первый этаж отхватить. Нам тогда ещё Носов говорил, что если мы тут всё наладим, то он выгонит СанПин (Санпропускник Центра гигиены и эпидемиологии. — Прим. ред.) и отдаст нам, казакам, всё здание, пояснил Прушинский в разговоре с «арендаторами».