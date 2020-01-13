В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать «Комсомольский сквер»

Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда Ленинского района. По словам мэра, специалистам МУП «Тагилгражданпроект» уже дано поручение разработать эккиз реконструкции объекта.

Комсомольский сквер — одна из наиболее перспективных для развития площадок в центре города, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. В будущем необходимо заняться комплексным благоустройством сквера: полностью заменить систему наружного освещения, отремонтировать фонтан, установить малые архитектурные формы,рассказал Владислав Пинаев.