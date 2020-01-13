В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать «Комсомольский сквер»
Сегодня, 18:29ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Мэрия Нижнего Тагила планирует включить «Комсомольский сквер» в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в 2021–2022 годах, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда Ленинского района. По словам мэра, специалистам МУП «Тагилгражданпроект» уже дано поручение разработать эккиз реконструкции объекта.
Комсомольский сквер — одна из наиболее перспективных для развития площадок в центре города, но пока ее состояние оставляет желать лучшего. В будущем необходимо заняться комплексным благоустройством сквера: полностью заменить систему наружного освещения, отремонтировать фонтан, установить малые архитектурные формы,рассказал Владислав Пинаев.
В 2020 году ООО «Капиталстрой», которое выполняет текущее содержание сквера, частично восстановит облицовку клумб и лестниц, отремонтирует сломанные скамейки и урны, а также заменит разбитые фонари.
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