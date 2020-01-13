В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор изъял из магазинов 34 упаковки снюса и его аналогов

Санврачи посетили около 500 магазинов и предприятий общественного питания. В двух из них были обнаружены 34 упаковки никотиносодержащей продукции импортного производства.

Одному из владельцев был назначен штраф в 150 тысяч рублей, а материалы дела второго предпринимателя были переданы в полицию.