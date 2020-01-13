В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор изъял из магазинов 34 упаковки снюса и его аналогов
Сегодня, 21:34ОбществоФото: pixabay.com
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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку магазинов Нижнего Тагила на наличие в продаже снюса и других никотиносодержащих смесей. В результате было изъято 34 упаковки запрещенных веществ, сообщает «Телекон-ТВ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Санврачи посетили около 500 магазинов и предприятий общественного питания. В двух из них были обнаружены 34 упаковки никотиносодержащей продукции импортного производства.
Одному из владельцев был назначен штраф в 150 тысяч рублей, а материалы дела второго предпринимателя были переданы в полицию.
Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что бизнесмены добровольно изъяли из оборота снюсы и никотиносодержащие смеси. Всего, во время проверки в Свердловской области было изъято 173 упаковки снюса и его аналогов.
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