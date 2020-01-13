В Нижнем Тагиле СК начал проверку после смерти мальчика с простреленной головой
Доследственную проверку проводит Следственный отдел Тагилстроевского района Нижнего Тагила после смерти 8-летнего мальчика, раненного в голову в августе прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках доследственных действий тело ребенка будет направлено на экспертизу для точного установления причины смерти. Также будут установлены все обстоятельства трагедии. По результатам мероприятий будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В следственных органах подчеркнули, что проверка СК проходит параллельно с мероприятиями сотрудников МВД. Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
8-летний тагильчанин был ранен в голову из пневматического оружия во время прогулки на территории коллективного сада на Руднике. В этот момент по банкам стрелял сосед семьи мальчика. Ребенок после ранения находился в тяжелом состоянии в больнице Екатеринбурга, а родители искали медиков, готовых провести сложную операцию, чтобы извлечь мелкие части пули из головы. Накануне стало известно, что мальчик скончался.