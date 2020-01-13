В Нижнем Тагиле СК начал проверку после смерти мальчика с простреленной головой

В рамках доследственных действий тело ребенка будет направлено на экспертизу для точного установления причины смерти. Также будут установлены все обстоятельства трагедии. По результатам мероприятий будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В следственных органах подчеркнули, что проверка СК проходит параллельно с мероприятиями сотрудников МВД. Напомним, ранее были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».