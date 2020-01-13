В Нижнем Тагиле снесут 24 киоска и павильона

Объекты под снос находятся в разных районах города. Сегодня в схему размещения нестационарных объектов включили ещё девять построек. Помимо списка зданий в постановлении администрации указаны причины отказа включения места в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Тагила. Некоторые объекты размещены в отводе дорог областного значения или проходят над инженерными сетями. В ближайшее время эти объекты должны быть снесены.

На территории города размещаются порядка 600 киосков, из них лишь 500 находятся в «белом списке». Летом были выбраны новые критерии к внешнему виду киосков и павильонов, а также новая методика определения размера оплаты за установку нестационарных торговых объектов. После этого плата за размещение торговых точек увеличилась в пять раз.