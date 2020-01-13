В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за сожженных мусорных контейнеров
Сегодня, 14:13ОбществоФото: Пресс-служба "Облкоммунэнерго"
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Неизвестные 6 января подожгли новые мусорные контейнеры «Облкоммунэнерго» в Нижнем Тагиле, пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу организации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новые баки были установлены меньше месяца назад на площадке для сбора ТКО в районе улиц Круговая и Авангардная. Ранее на этой же площадке были сняты листы ограждения. Полностью сгорели четыре контейнера. На момент возгорания они были заполнены частично. Ущерб от пожара составил порядка 50 тысяч рублей.
Мы ждем результатов экспертизы, но вряд ли могло произойти самовольное возгорание мусора в баках. Сейчас мы будем восстанавливать за свой счет место накопления ТКО,пояснил начальник управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Илья Дедюхин.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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