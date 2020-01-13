В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за сожженных мусорных контейнеров

Новые баки были установлены меньше месяца назад на площадке для сбора ТКО в районе улиц Круговая и Авангардная. Ранее на этой же площадке были сняты листы ограждения. Полностью сгорели четыре контейнера. На момент возгорания они были заполнены частично. Ущерб от пожара составил порядка 50 тысяч рублей.