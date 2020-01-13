В Тагиле сын пациента больницы, где «бунтовали» хирурги, обвинил врачей в халатности

Сергей Соседков рассказал, что его отец поступил в Демидовскую городскую больницу 30 декабря в отделении урологии с диагнозом почечная колика. 31 декабря ему провели процедуры и сделали рентген. После этого он позвонил сыну и сообщил, что 9 января ему будут делать операцию по удалению камней в почках.

3 января я позвонил отцу в девять утра, он не отвечал в течении трёх часов. Я набрал ему 27 раз, после чего позвонил в отделение на пост медсестре. Медсестра сообщила мне, что он спал и не слышал звонков. Сказала, что он перезвонит. Через 15 минут он перезвонил мне. У него была несвязанная, плохая речь. Он сказал, что у него сильно кружится голова,рассказал Сергей Соседков.

Иван Соседков на лечении в Демидовской городской больнице Фото: Мария Афанасьева

После этого Сергей приехал к отцу и заметил, что, помимо несвязной речи, его отец ощущает головокружение и не чувствует левую руку. Отец рассказал, что вышел в туалет, почувствовал головокружение и упал, а дальше он ничего не помнит. Сергей Соседков рассказал, что лечащий врач заявил, что это болевой шок из-за скопившейся жидкости, и это пройдёт после установки катетера. 4 января Сергей снова приехал к отцу.

Разговаривая с отцом, я понимал, что у него бред. Он говорил, что в коридоре сгнил пол, и он провалился туда и попал в яму с водой, пол в коридоре был бетонный. Я подозревал, что у отца инсульт, но врачи говорили, что это шоковое состояние,говорит Сергей Соседков.

По словам Сергея Соседкова, только шестого января врач сказал, что его отца нужно обследовать на инсульт. Ивана Соседкова перевезли в больницу на улице Кузнецкого, где ему сделали томографию головы и подтвердили инсульт, который случился 3-4 дня назад, рассказал Сергей. 12 января он опубликовал в группе «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте пост, где пожаловался на халатное отношение врачей Демидовской больницы к его отцу, а TagilCity.ru рассказал, что планирует написать заявление в прокуратуру на Демидовскую больницу с обвинением в халатности.

А как не писать? Даже элементарно доверенность на получение пенсии. Они ее потеряли. Я не могу найти концов. А они говорят: «Ну делайте по новой»,рассказал Сергей Соседков.

Однако главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников заявил, что всё необходимое лечение проведено в сроки и по показаниям.

Пациент госпитализирован вовремя. Помощь пациенту оказана в полном объёме. Всё необходимое лечение проведено в сроки и по показаниям. Сопутствующая экстренная патология, которая случилась у пациента, диагностирована вовремя. Пациент переведён на дальнейшее лечение в специализированное отделение. Информация, которая содержится в этом посте, происходит от недостаточной медицинской грамотности родственников пациента, заявил TagilCity.ru Сергей Овсянников.

В данный момент, по словам Сергея Соседкова, его отец находится в городской больнице № 3 в неврологическом отделении, где проходит курс восстановления после инсульта и готовится вернуться обратно в Демидовскую больницу для лечения камней в почках. Внучка Ивана Соседкова Мария Афанасьева рассказала, что 7 января они с отцом обратились в министерство здравоохранения РФ, а 12 января в страховую компанию, но ответа пока нет.

Лежит весь в трубках и катеторах, после того как инсульт случился, они же говорили, что это болевой шок и поставили трубки. Сейчас его лечат от инсульта, а камни в почках как были, так и есть,поделился Соседков.