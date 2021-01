Альфонс из Невьянска попал под суд за «обещания» на 3,7 миллиона рублей

В Екатеринбурге под суд попал альфонс из Невьянка. Его обвиняют в хищении более 3,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина проходит по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах» (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый входил в доверие к женщинам. Он пользовался близкими отношениями с ними и похищал у потерпевших крупные суммы денег. Каждый раз мужчина действовал по схожей схеме, придумывая разные ложные предлоги для получения денежных средств. Одной из женщин он обещал приобрести квартиру в Екатеринбурге и похитил у нее свыше 1,4 миллиона рублей. Также он взял у нее деньги на покупку автомобиля «Вольво» и сотового телефона. У второй пострадавшей обвиняемый похитил 750 тысяч рублей. Ей он обещал трудоустроить дочь на государственную службу и приобрести туристические путевки. Кроме того, обвиняемый украл 700 и 950 тысяч рублей у двух знакомых мужчин, которым обещал автомобили и телефоны ниже рыночной цены.

