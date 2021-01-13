Альфонс из Невьянска попал под суд за «обещания» на 3,7 миллиона рублей

Одной из женщин он обещал приобрести квартиру в Екатеринбурге и похитил у нее свыше 1,4 миллиона рублей. Также он взял у нее деньги на покупку автомобиля «Вольво» и сотового телефона. У второй пострадавшей обвиняемый похитил 750 тысяч рублей. Ей он обещал трудоустроить дочь на государственную службу и приобрести туристические путевки.