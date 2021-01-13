Четырем тагильчанам грозит до шести лет тюрьмы за организацию «игровых клубов»

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинение в отношение четырех подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, совершенные ор