Четырем тагильчанам грозит до шести лет тюрьмы за организацию «игровых клубов»

Четыре жителя Екатеринбурга и Нижнего Тагила предстанут перед судом за организацию незаконной игровой деятельности. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинение в отношение четырех подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, совершенные ор По версии следствия, в период с октября 2015 года по сентябрь 2019 года обвиняемые организовали незаконную азартную деятельность и распределили между собой роли. Так, двое обвиняемых 1981 и 1988 года рождения, которые являлись лидерами преступной группы, искали нежилые помещения для установки оборудования и брали их в аренду. Двое других участников, 1986 и 1987 года рождения, обслуживали оборудование и выдавали выигрыш игрокам, если возникала неисправность оборудования или отсутствовала достаточная сумма для выдачи. Участниками группы осуществлялся контроль над процессом проведения игр — они получали информацию об игровых сессиях, в том числе данные о полученной прибыли или убытках, а также сумме денежных средств внутри оборудования. Уголовное дело направлено в суд.

