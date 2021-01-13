Экс-директор НТМК Кушнарев получил руководящую должность в холдинге «Металлоинвест»

Напомним, 4 августа 2020 года Алексей Кушнарев получил должность заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области. Отмечается, что данная вакансия была специально освобождена для экс-руководителя НТМК. Для этого учредили должность третьего заместителя председателя комитета по промышленной политике, на которую перевели Михаила Зубарева, который был зампредом до Кушнарева.