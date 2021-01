Экс-директор НТМК Кушнарев получил руководящую должность в холдинге «Металлоинвест»

Бывший директор НТМК Алексей Кушнарев назначен руководителем металлургического звена в холдинге Алишера Усманова «Металлоинвест», сообщает пресс-служба корпорации.

В должности директора металлургического дивизиона Алексей Кушнарев будет отвечать за развитие, усовершенствование и грамотное распределение ресурсов на двух предприятиях: Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова и АО «Уральская сталь». Кроме того, аналогичную должность в горном дивизионе получил Ринат Исмагилов. Как сообщил генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, данные назначения призваны усилить коллектив холдинга. Напомним, 4 августа 2020 года Алексей Кушнарев получил должность заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области. Отмечается, что данная вакансия была специально освобождена для экс-руководителя НТМК. Для этого учредили должность третьего заместителя председателя комитета по промышленной политике, на которую перевели Михаила Зубарева, который был зампредом до Кушнарева. Экс-руководитель НТМК Кушнарев получил должность зампреда в свердловском ЗакСо

