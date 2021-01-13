Мама из Нижнего Тагила ведет канал на YouTube про особенных детей

Я не могла поверить, что мой сын никогда не сможет слышать, что нужен слуховой аппарат. Первые несколько лет было сложно принять диагноз. Найти хоть какую-то информацию, единомышленников, тех, кто так же, как мы, переживает эту ситуацию,рассказала мама Юры порталу «Открытые НКО».