Мама из Нижнего Тагила ведет канал на YouTube про особенных детей

Жительница Нижнего Тагила Луиза Чурина запустила на YouTube видео-проект «Особенная жизнь».

У женщины есть семилетний сын Юра, которому врачи в 2 года и 10 месяцев поставили четвертую стадию тугоухости. Причиной стала родовая травма при которой были пережаты сосуды, которые влияют на зрение и слух. Я не могла поверить, что мой сын никогда не сможет слышать, что нужен слуховой аппарат. Первые несколько лет было сложно принять диагноз. Найти хоть какую-то информацию, единомышленников, тех, кто так же, как мы, переживает эту ситуацию,рассказала мама Юры порталу «Открытые НКО». Тогда Луиза решила показать, что такие семьи не одиноки. Она создала канал на YouTube, где публикует видеоролики, интервью с людьми, которые, несмотря на диагноз, не теряют силы духа. Photo: портал "Открытые НКО" По ее словам, проект женщина реализует в одиночку: сама снимает и монтирует видео. Луиза планирует создать в Нижнем Тагиле сообщество родителей детей с ОВЗ, для того, чтобы семьи могли обмениваться информацией друг с другом, делиться советами и дружить. В 2020 году холдинг 1MI организовал федеральный проект #безграничные_возможности. В Нижнем Тагиле в проекте принял участие 71 человек с ограниченными возможностями здоровья: 58 взрослых и 13 детей. Лидеры проекта получили специальные памятные статуэтки с символикой проекта. Всего в стране было более 1000 героев, которые рассказали свои истории.

