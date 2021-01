Пресс-служба МЧС по Свердловской области внесла правки в релиз о пожаре в Екатеринбурге на улице Рассветная, 7, в результате которого погибли восемь человек, а также принесла извинения.

В сообщении пресс-службы в Twitter приносятся извинения за недопустимое использование смайликов. Напомним, утром 12 января релиз о пожаре был опубликован на странице ГУ МЧС России по Свердловской области во «Вконтакте». Пользователей возмутили использованные эмодзи — значок огня, пожарной машины и другие. Напомним, пожар на улице Рассветная, 7 в Екатеринбурге произошел 11 января. В результате погибли восемь человек, еще 90 были эвакуированы. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

