Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала фейк о продаже башни на Лисьей горе за 85 млн

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на МКУ «Горнозаводской Урал» и Службу заказчика городского хозяйства заявили, что продажа Лисьей горы не запланирована. Там пояснили, что объект является объектом культурного наследия региона. Его территория находится в бессрочном пользовании у муниципальных казённых учреждений.