Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала фейк о продаже башни на Лисьей горе за 85 млн

В конце декабря 2020 года в интернете появилось объявление о том, что в Нижнем Тагиле продается башня на Лисьей горе. Некий аноним выложил фотографии и описание объекта, выставив цену 85 млн рублей.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на МКУ «Горнозаводской Урал» и Службу заказчика городского хозяйства заявили, что продажа Лисьей горы не запланирована. Там пояснили, что объект является объектом культурного наследия региона. Его территория находится в бессрочном пользовании у муниципальных казённых учреждений. Проведение процедуры торгов на данной территории администрацией города не запланировано,подчеркнули АН «Между строк» в мэрии Нижнего Тагила. Photo: скриншот сайта "Юла" Автор фейкового объявления предлагал купить «коттедж площадью 100 квадратных метров и прилегающую территорию в 50 соток».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter