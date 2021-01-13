Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала фейк о продаже башни на Лисьей горе за 85 млн

Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала фейк о продаже башни на Лисьей горе за 85 млн

Сегодня, 20:15ОбществоPhoto: скриншот камер "Сети Тагила"
В конце декабря 2020 года в интернете появилось объявление о том, что в Нижнем Тагиле продается башня на Лисьей горе. Некий аноним выложил фотографии и описание объекта, выставив цену 85 млн рублей.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на МКУ «Горнозаводской Урал» и Службу заказчика городского хозяйства заявили, что продажа Лисьей горы не запланирована. Там пояснили, что объект является объектом культурного наследия региона. Его территория находится в бессрочном пользовании у муниципальных казённых учреждений.

Проведение процедуры торгов на данной территории администрацией города не запланировано,подчеркнули АН «Между строк» в мэрии Нижнего Тагила.

Photo:скриншот сайта "Юла"

Автор фейкового объявления предлагал купить «коттедж площадью 100 квадратных метров и прилегающую территорию в 50 соток».

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