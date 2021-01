В 2021 году в Нижнем Тагиле в Перинатальном центре первой на свет появилась девочка.

Она родилась в 00.55, сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на Перинатальный центр. В общей сложности с 1 по 10 января в городе родились 79 детей, из них 38 мальчиков и 41 девочка. Двойняшек не было. Также в медучреждении отметили, что несмотря на пандемию, праздничные дежурства почти не отличались от прошлых лет. Не возникали и нестандартные ситуации. Напомним, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Свердловской области родилось 1063 ребенка, в том числе 513 мальчиков и 546 девочек. В Свердловской области за новогодние праздники родилось более тысячи детей

