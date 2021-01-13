Шандалович: многие семьи ждут появления новой школы в Медвежьегорске

Шандалович: многие семьи ждут появления новой школы в Медвежьегорске

Сегодня, 22:35ОбществоPhoto: youtube.com
Глава министерства образования Карелии Роман Голубев заявил, что в 2022 году в Медвежьегорске на улице Советской должна появиться новая школа на 1100 учащихся. Глава заксобрания республики Элиссан Шандалович прокомментировал этот проект.

Как сообщает ptzgovorit.ru, проект здания школы уже утвержден, строительство должно начаться в 2021 году, а завершиться в 2022-м. Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделили 825 млн рублей, а из бюджета республики — почти девять.

В новой школе будет вместительная столовая, несколько спортзалов и спортплощадок, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, актовый зал и др.

«Современное образовательное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет построено в рамках реализации национального проекта «Образование», — сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Он отметил, что многие семьи города очень ждут завершения этого проекта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы