Шандалович: многие семьи ждут появления новой школы в Медвежьегорске

Глава министерства образования Карелии Роман Голубев заявил, что в 2022 году в Медвежьегорске на улице Советской должна появиться новая школа на 1100 учащихся. Глава заксобрания республики Элиссан Шандалович прокомментировал этот проект.

Как сообщает ptzgovorit.ru, проект здания школы уже утвержден, строительство должно начаться в 2021 году, а завершиться в 2022-м. Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделили 825 млн рублей, а из бюджета республики — почти девять. В новой школе будет вместительная столовая, несколько спортзалов и спортплощадок, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, актовый зал и др. «Современное образовательное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет построено в рамках реализации национального проекта «Образование», — сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Он отметил, что многие семьи города очень ждут завершения этого проекта.

