Смог, морозы и банк «должник». Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге суд удовлетворил требования женщины, которая судится с «Долговым центром» из-за ипотеки на квартиру. Свердловчанка не понимает, почему ей постоянно начисляются пени. В том случае, если человек имеет просрочку, рассказал юрист, ему начисляется неустойка. Во время погашения очередного платежа, средства списываются в неустойку, и это «неправильно». Суд принял данный аргумент и постановил банку вернуть переплату клиентке и отменить ее задолженность.
В Свердловский областной суд поступила апелляция от тагильчанина Александра Борисова, которого осудили за убийство 8-летнего мальчика во время стрельбы, и его адвоката. Житель Нижнего Тагила не согласился с наказанием в виде девяти лет лишения свободы. На данный момент дата рассмотрения апеляции не была назначена.
На конкурс по определению главы Екатеринбурга поступила четвертая заявка. Ее отправил городской активист Сергей Тиунов. Дополнительно он предложил горожанам принять массовое участие в конкурсе. По его мнению, комиссия должны получить большое количество заявлений. Это поможет показать возмущение властями.
В Свердловской области было объявлено экстренное предупреждение о морозах. Температура воздуха может упасть до -40 градусов. Также в Нижнем Тагиле спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Это значит, что период не располагает к рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Предупреждение будет действовать с 20 часов 13 января до 8 часов 15 января.