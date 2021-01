Смог, морозы и банк «должник». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 января.

В Екатеринбурге суд удовлетворил требования женщины, которая судится с «Долговым центром» из-за ипотеки на квартиру. Свердловчанка не понимает, почему ей постоянно начисляются пени. В том случае, если человек имеет просрочку, рассказал юрист, ему начисляется неустойка. Во время погашения очередного платежа, средства списываются в неустойку, и это «неправильно». Суд принял данный аргумент и постановил банку вернуть переплату клиентке и отменить ее задолженность. В Екатеринбурге банк остался должен заемщице за ипотеку В Свердловский областной суд поступила апелляция от тагильчанина Александра Борисова, которого осудили за убийство 8-летнего мальчика во время стрельбы, и его адвоката. Житель Нижнего Тагила не согласился с наказанием в виде девяти лет лишения свободы. На данный момент дата рассмотрения апеляции не была назначена. Осужденный за убийство 8-летнего тагильчанина Александр Борисов обжаловал приговор На конкурс по определению главы Екатеринбурга поступила четвертая заявка. Ее отправил городской активист Сергей Тиунов. Дополнительно он предложил горожанам принять массовое участие в конкурсе. По его мнению, комиссия должны получить большое количество заявлений. Это поможет показать возмущение властями. На участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга поступила четвертая заявка В Свердловской области было объявлено экстренное предупреждение о морозах. Температура воздуха может упасть до -40 градусов. Также в Нижнем Тагиле спасатели предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Это значит, что период не располагает к рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Предупреждение будет действовать с 20 часов 13 января до 8 часов 15 января. Метеорологи предупредили тагильчан о смоге в морозы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter