Смог, морозы и банк «должник». Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге суд удовлетворил требования женщины, которая судится с «Долговым центром» из-за ипотеки на квартиру. Свердловчанка не понимает, почему ей постоянно начисляются пени. В том случае, если человек имеет просрочку, рассказал юрист, ему начисляется неустойка. Во время погашения очередного платежа, средства списываются в неустойку, и это «неправильно». Суд принял данный аргумент и постановил банку вернуть переплату клиентке и отменить ее задолженность.