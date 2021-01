Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга назначил осужденному Алексею Александрову психиатрическую экспертизу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По итогу рассмотрения апелляции, экспертиза будет проведена в Свердловской областной психиатрической больнице. Напомним, пожизненный приговор с отбыванием наказания в колонии особого режима Уктусскому стрелку был вынесен 29 сентября 2020 года. Также он должен выплатить родственникам девушек, которых он убил 25 августа 2018 года, по одному миллиону рублей. Во время оглашения приговора Уктусский стрелок упал в обморок

