В Екатеринбурге банк остался должен заемщице за ипотеку

В Екатеринбурге местная жительница судится с банком ВТБ из-за ипотеки на квартиру. По словам женщины, ей постоянно начисляются пени. Суд удовлетворил требования женщины о списании долга и постановил вернуть переплату.

В Екатеринбурге местная жительница судится с банком ВТБ из-за ипотеки на квартиру. По словам женщины, ей постоянно начисляются пени помимо основного долга, пишет E1 со ссылкой на представителя общественной организации «БЛОК-ПОСТ» Дамира Садритдинова. По его словам, когда человек имеет просрочку по кредиту, то ему начисляется неустойка. При погашении очередного платежа в первую очередь деньги списываются в неустойку. Это крайне неправильно, потому что это тормозит погашение кредита. Человек может даже не добраться до погашения процентов, потому что они идут на неустойку. Мы, используя этот аргумент, делали контррасчет и получили разницу,рассказал юрист. Сатридинов утверждает, что с такой ситуацией сталкиваются многие клиенты банков. Однако, он отметил, что девушка уже выиграла более десятка судебных процессов, но пени продолжают начисляться. Но если раньше они исполняли судебные решения [по перерасчету долга], то теперь просто игнорируют их,сообщила женщина. Девушка требует отменить задолженность в 150 тысяч рублей, а также выплатить 48 тысяч рублей, которые она переплатила. Суд в Екатеринбурге удовлетворил требования. В пресс-службе банка ВТБ заявили, что при расчете долга кредитором, коим является «КИТ Финанс», была допущена ошибка и в ООО «Долговой центр», являющийся дочерней структурой ВТБ24, была предоставлена неверная информация о сумме. Это повлияло на формирование задолженности. Решение суда было исполнено судебными приставами только в 2019 году, причем с ошибкой, которая так и не исправлена ФССП до настоящего времени, объяснили в банке. В компании принесли извинения клиентке, а также пообещали сделать перерасчет долга.

