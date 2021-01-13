В Нижнем Тагиле появится новая мемориальная табличка в честь застройщиков ГГМ

По обращению совета ветеранов треста «Востокшахтопроходка» на остановке «У камня» будет следующая табличка: «Этот камень установлен строителями треста „Востокшахтапроходка“ в мае месяце 1985 года в связи с началом строительства жилого микрорайона „Юго-западный“».