В Нижнем Тагиле появится новая мемориальная табличка в честь застройщиков ГГМ

В Нижнем Тагиле на Гальянке на остановке «У камня» будет установлена новая мемориальная табличка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

В администрацию Нижнего Тагила обратился главный инженер треста «Востокшахтапроходка» Николай Мокрица с просьбой установить мемориальную табличку на существующем камне. Глава города Владислав Пинаев подписал постановление 12 января 2021 года. По обращению совета ветеранов треста «Востокшахтопроходка» на остановке «У камня» будет следующая табличка: «Этот камень установлен строителями треста „Востокшахтапроходка“ в мае месяце 1985 года в связи с началом строительства жилого микрорайона „Юго-западный“». Ответственность по изготовлению, установке и содержанию мемориальной таблички возлагается на Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка». Контроль за выполнением постановления поручен начальнику Управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила города Ирине Бородиной. Срок контроля — 15 мая 2021 года. Напомним, в Нижнем Тагиле на фасаде школы № 24 появится памятная табличка бывшему директору учебного заведения Николаю Девятерикову. Он участвовал в ВОВ и брал Берлин. «Брал Берлин»: В Нижнем Тагиле появится памятная доска бывшему директору СОШ № 24

