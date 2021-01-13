В новогодние праздники уральцы получили почти 1,5 тысячи штрафов за масочный режим

В новогодние праздники уральцы получили почти 1,5 тысячи штрафов за масочный режим

Сегодня, 12:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области жители в праздники нарушали масочный режим чаще, чем обычно, сообщает департамент информационной политики правительства региона.

За этот период было выписано около 1,5 тысячи штрафов. 1900 рейдов провели во всех муниципалитетах. В них было задействовано более трех тысяч сотрудников, которые проверили более девяти тысяч торговых объектов и более трех тысяч единиц транспорта.

По итогам рейдов было составлено 1479 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением ограничительных мер,рассказал заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.

В ведомстве отметили, что за праздничные дни число составленных протоколов увеличилось на треть. Также проверяющие провели с жителями региона более 20 тысяч профилактических бесед.

Напомним, в Свердловской области за непредоставление COVID-статуса оштрафованы 158 жителей региона, вернувшихся из-за границы.

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