Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 1 февраля. Это сделано с целью «защиты здоровья населения», сообщает российский оперативный штаб.

Ранее в Великобритании было выявлено много случаев нового более заразного штамма коронавируса, пишут «Новые известия». Также с 26 декабря для всех прибывающих из Великобритании в Россию был введен двухнедельный карантин. Исключением стали только экипажи самолетов. Однако 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России выявлен первый случай заражения «британским» штаммом. С 5 января в Великобритании был введен общенациональный карантин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter