В Свердловской области стали известны новые тарифы за капитальный ремонт

С 1 января тариф за капремонт повысился на 39 копеек по сравнению с тарифом 2020 года. Теперь он составляет 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр площади. В 20-х числах января 2021 года жители Свердловской области получат квитанции, в которых будет указан новый тариф.

Размер взноса утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 20.08.2020 № 556-ПП. Как пояснил Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области, в соответствии с законодательством, минимальный тариф на капремонт подлежит ежегодной переоценке в течение всего срока действия Региональной программы. Размер взноса рассчитывается по методике Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к ремонту домов, необходимого объема работ, стоимости используемых в процессе их выполнения стройматериалов и ряда других параметров. Однако одним из ключевых факторов при принятии решения, отметил он, по-прежнему является доступность минимального взноса для жителей. Поэтому рост взноса было решено ограничить и установить исключительно в пределах прогнозируемого индекса инфляции — на четыре процента. Напомним, что ежемесячные взносы за капремонт никак не связаны с количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире. Сумма платежа напрямую зависит от площади помещения собственника. Ежемесячный платеж можно легко рассчитать по формуле: Общая площадь помещения (кв.м.) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр. Таким образом, если площадь вашей квартиры составляет 50 кв.метров, ежемесячный платеж по капремонту будет равен: 50 кв.м * 10,11 руб =505,5 рублей Платежи за капремонт должны быть оплачены в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

