В Южном Судане из-за пульта от дрона задержали блогера Илью Варламова

Как рассказал сам блогер в Telegram, они должны были лететь в Джубу, столицу Южного Судана, но приехали местные военные или чекисты и начали обыскивать багаж. В нем они нашли пульт от дрона, который у Варламова забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. В результате их сняли с самолета, задержали и отвезли в местное отделение.