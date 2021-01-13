В Южном Судане из-за пульта от дрона задержали блогера Илью Варламова

В Южном Судане из-за пульта от дрона задержали блогера Илью Варламова

Сегодня, 16:57ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Африке с самолета ссадили и арестовали российского блогера Илью Варламова.

В Южном Судане в аэропорту был задержан известный российский блогер-урбанист Илья Варламов. Вместе с ним с авиарейса сняли его жену Любовь, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двух спутников. Все они приехали в Африку в качестве туристов.

Как рассказал сам блогер в Telegram, они должны были лететь в Джубу, столицу Южного Судана, но приехали местные военные или чекисты и начали обыскивать багаж. В нем они нашли пульт от дрона, который у Варламова забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. В результате их сняли с самолета, задержали и отвезли в местное отделение.

Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем. Затем нам объявили, что мы арестованы,пояснил Варламов в Telegram.

Photo:скриншот Instagram Ильи Варламова

Затем их перевели в другую камеру, в которой был телевизор. Блогер позвонил в посольство.

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