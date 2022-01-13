18 малых мостов планируют привести в порядок в 2022 году в Свердловской области

Программу строительства малых мостов в Свердловской области планируют развивать в 2022 году. 18 объектов из 32, числящихся на балансе, запланировано сделать в следующем году.

Об этом во время ежегодной пресс-конференции в четверг, 13 января, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вопрос с мостами глава региона назвал непростым, однако пообещал продолжить реализовывать данные программы. Сооружений, требующих обновлений, очень много не только у нас [в Екатеринбурге], но и в регионе. Буквально во вторник мы разговаривали с транспортным министром. У нас отдельной строкой выделен ремонт этих малых мостов, заявил глава региона. Все требующие особого внимания мосты – таких на балансе области 32, Евгений Куйвашев пообещал привести в порядок в ближайшие три года. В частности, старые конструкции предполагается заменить на новый с применением новых технологий. Это вопрос непростой, но совершенно точно мы знаем, что делать, и мы будем реализовывать программы строительства малых мостов, подытожил Евгений Куйвашев. Евгений Куйвашев рассказал о планах выхода Свердловской области из «коронакризиса»

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