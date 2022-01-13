Глава УГИБДД по Свердловской области лишился всех замов

Такой дефицит высокопоставленных руководителей — случай для региона уникальный. Алексей Спиридонов ранее был заместителем у экс-начальника областной автоинспекции. После того, как он возглавил ведомство, на его бывшее место так никто и не был назначен. В начале прошлого года ушел на пенсию еще один зам — полковник Игорь Снедков, а в конце декабря перевелся в Свердловский главк последний зам — полковник Дмитрий Панфилов.