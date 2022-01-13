Куйвашев: более 16 тысяч заявок на газификацию поступило от свердловчан

Куйвашев: более 16 тысяч заявок на газификацию поступило от свердловчан
Куйвашев: более 16 тысяч заявок на газификацию поступило от свердловчан
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1MI
В планах властей региона — до конца 2022 года предоставить возможность для подключения газа в более 30 тысяч домовладений, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В настоящий момент заявку на подключение газа подали более 16 тысяч свердловчан.

Работа по газификации, со слов главы региона, продолжается в 2022 году. От свердловчан поступило уже более 16 тысяч заявок. Три тысячи договоров уже заключены, еще 700 — исполнены. До конца года правительство планирует заключить договор с более 30 тысяч домовладений.

Газификация — важный элемент развития любой территории. Подключение освободит жителей от заготовки дров: будет другое качество жизни, сказал Евгений Куйвашев.

Также он отметил, что заявку на газификацию подают лишь часть жителей Свердловской области. Так, в Первоуральске 3,5 тысячи домовладений, однако заявку на подключение подали около 400 домов.

Напомним, пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проходит 13 января.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевГАЗгазификация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы