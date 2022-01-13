Куйвашев: более 16 тысяч заявок на газификацию поступило от свердловчан

В планах властей региона — до конца 2022 года предоставить возможность для подключения газа в более 30 тысяч домовладений, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В настоящий момент заявку на подключение газа подали более 16 тысяч свердловчан.

Работа по газификации, со слов главы региона, продолжается в 2022 году. От свердловчан поступило уже более 16 тысяч заявок. Три тысячи договоров уже заключены, еще 700 — исполнены. До конца года правительство планирует заключить договор с более 30 тысяч домовладений. Газификация — важный элемент развития любой территории. Подключение освободит жителей от заготовки дров: будет другое качество жизни, сказал Евгений Куйвашев. Также он отметил, что заявку на газификацию подают лишь часть жителей Свердловской области. Так, в Первоуральске 3,5 тысячи домовладений, однако заявку на подключение подали около 400 домов. Напомним, пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проходит 13 января.

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