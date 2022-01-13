Куйвашев рассказал о приоритетном развитии Нижнего Тагила

Куйвашев рассказал о приоритетном развитии Нижнего Тагила
Куйвашев рассказал о приоритетном развитии Нижнего Тагила
Сегодня, 12:20ОбществоФото: 1MI
О том, что развитие Нижнего Тагила является приоритетным направлением, рассказал на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

О финансировании главных объектов к 300-летию Нижнего Тагила задал вопрос журналист «Тагильского рабочего».

Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле уже было многое сделано. Развитие города является одним из серьезнейших приоритетов.

Что касается планов к подготовке к 300-летию города: они выполняются в полном объеме. И даже на 301-м году мы обязательно продолжим развивать Нижний Тагил, сказал глава региона.

Он пояснил, что перед новым годом встречался с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Обсуждались вопросы развития туристического потенциала, создание новой транспортной инфраструктуры в обход города и благоустройство.

Для того, чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы обязательно расширим возможности тагильской агломерации. Будем развивать туристический кластер «Гора Белая», а также дальше действовать с точки зрения развития промышленности, отметил Евгений Куйвашев.

Он рассказал, что в Нижнем Тагиле было раскрыто большое месторождение руды. Это должно обеспечить работой НТМК на 200-250 лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле к 300-летию планируется провести 69 мероприятий различного уровня. На это будет выделено 38,9 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Евгений Куйвашевпресс-конференцияНижний Тагил300-летие Нижнего Тагила
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы