Куйвашев рассмотрит возможность строительства приюта для бродячих собак в Артемовском

Журналист из Артемовского предложил губернатору Свердловской области построить приют для бездомных животных. По его словам, в городе особо остро стоит проблема с отловом бездомных животных.
У нас складывается ощущение, что собак забирают в нескольких городах, а выпускают на территории Артемовского. Может быть, у нас будет областной приют на бюджетные деньги создан и содержаться, сказал житель Артемовского.
Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал лично разобраться в данной проблеме и ответить жителям города на такое предложение.
По поводу создания центра, я поразбираюсь с этим вопросом, и мы обязательно его проработаем, ответил представителю СМИ глава.
Также глава пошутил, что собаки остаются в местах, где хорошо кормят, поэтому жителям Артемовского не стоит думать, что к ним свозят собак из ближайших городов.
Напомним, пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева началась 13 января. Глава региона ответил на вопросы о развитии образования в малых городах, о детской вакцинации детей и об экологии в Нижнем Тагиле.