СК начал проверку после травмирования подростка на горе Белой в Нижнем Тагиле

СК начал проверку после травмирования подростка на горе Белой в Нижнем Тагиле
СК начал проверку после травмирования подростка на горе Белой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:32ОбществоФото: 1MI
Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области начата проверка после того, как на горе Белой 15-летний подросток получил травмы во время тренировочного проката.

Предварительная информация гласит, что днем 11 января мальчик, спускаясь на лыжах с горы, въехал в заградительную сеть, после чего врезался в дерево. Он получил травмы, из-за которых потребовалась госпитализация в больницу, сообщает старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

На данный момент пострадавший получает всю необходимую помощь. Опрашиваются очевидцы произошедшего, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда.

Напомним, были консилиумы, поэтому медики ввели подростка в кому и на вертолете доставили в Екатеринбург. Ситуация находится на контроле замминистра здравоохранения и министра спорта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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