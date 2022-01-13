Снос Уктусского аэровокзала прокомментировал Евгений Куйвашев

Снос Уктусского аэровокзала прокомментировал Евгений Куйвашев
Снос Уктусского аэровокзала прокомментировал Евгений Куйвашев
Сегодня, 17:51ОбществоФото: 1MI
Снос старого здания аэровокзала на Уктусе прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

Есть красивые здания, а есть некрасивые. Если его (Уктусский аэровокзал. — Прим. ред.) не охраняет государство, если это здание не является историко-культурным наследием и собственник решил его снести, как тут я могу относиться? развел руками Евгений Куйвашев.

По его словам, если объект не является памятником, то собственник в праве сам решать, как с ним поступить, но в рамках закона.

Далее глава региона подчеркнул, что в истории со сносом аэровокзала он, безусловно, занимает сторону бизнеса.

Напомним, несколько лет активисты в Екатеринбурге выступали против сноса здания аэровокзала «Уктус». Они настаивали, что здание следует признать объектом культурного наследия. Общественники писали мэру Алексею Орлову и просили остановить процесс.

Сюжеты:
Екатеринбург
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