Снос Уктусского аэровокзала прокомментировал Евгений Куйвашев

Есть красивые здания, а есть некрасивые. Если его (Уктусский аэровокзал. — Прим. ред.) не охраняет государство, если это здание не является историко-культурным наследием и собственник решил его снести, как тут я могу относиться? развел руками Евгений Куйвашев.
По его словам, если объект не является памятником, то собственник в праве сам решать, как с ним поступить, но в рамках закона.
Далее глава региона подчеркнул, что в истории со сносом аэровокзала он, безусловно, занимает сторону бизнеса.
Напомним, несколько лет активисты в Екатеринбурге выступали против сноса здания аэровокзала «Уктус». Они настаивали, что здание следует признать объектом культурного наследия. Общественники писали мэру Алексею Орлову и просили остановить процесс.