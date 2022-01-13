Снос Уктусского аэровокзала прокомментировал Евгений Куйвашев

Есть красивые здания, а есть некрасивые. Если его (Уктусский аэровокзал. — Прим. ред.) не охраняет государство, если это здание не является историко-культурным наследием и собственник решил его снести, как тут я могу относиться? развел руками Евгений Куйвашев.