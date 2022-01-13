Свердловский губернатор подвел итоги 2021 года

Свердловский губернатор подвел итоги 2021 года
Свердловский губернатор подвел итоги 2021 года
Сегодня, 12:03ОбществоФото: TagilCity.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о реализации важных проектов на территории региона в 2021 году. Особенно он отметил сдачу важных объектов и объем финансирования в сфере здравоохранения и строительства.

2021 год был объявлен в регионе годом медицинского работника, поэтому особое внимание правительства было направлено на развитие сферы здравоохранения и поддержания медицинских работников. Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских медиков, которые сражаются за жизнь и здоровье свердловчан. В прошлом году, отметил он, власти впервые учредили специальные премии. Таким образом, 66 сотрудников сферы здравоохранения премированы на 270 тысяч рублей, еще 39 человек получили средства на покупку жилья, 120 — пособие на обзаведение хозяйства.

Я еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших медицинских работников, волонтеров за тот подвиг, который они совершат каждый день, борясь за жизнь и здоровье наших земляков, сказал губернатор.

Также в прошлом году в регионе переоснастили 14 сосудистых центров и построили восемь центров сердечной недостаточности, провели капремонт 87 больниц. Бесплатные лекарства получили более полумиллиона свердловчан, а вертолеты санавиации доставили 750 человек.

Помимо этого, 2021 год стал рекордным по числу инвестиционных средств и по количеству объектов благоустройства. Так, в регионе появились шесть новых школ, а в детсадах стало более 2 тысяч мест для малышей от 1,5 до трех лет.

Запустили 92 различных объекта промышленности и сельского хозяйства. Крупнейшие проекты — завершение работ на ЕКАДе, реконструкция моста на Циолковского. Строительство федеральной трассы М12 по территории Свердловской области, отметил глава региона Евгений Куйвашев.

2021 год, с его слов, стал рекордным за всю историю строительной отрасли. Дорожный фонд составил более 27 млрд рублей.

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