Уральцы обратились в ФСБ из-за писем с угрозами о заминировании

Мы родители. И мы слишком долго молчали о том, что государство перестало обеспечивать безопасность наших детей. Это же очевидный факт. Случаи нападения на школы участились. Детей убивают. Всем понятно, что корень этой беды в падении уровня и качества образования и утраты традиционных духовных ценностей. Но это же не значит, что только этим можно и нужно оправдывать преступления против детей, сказали журналистам представители организации «РодНадзор».