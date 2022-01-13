В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент с полуголой девушкой на дороге

В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент с полуголой девушкой на дороге
В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент с полуголой девушкой на дороге
Сегодня, 19:30ОбществоФото: 1MI
В полиции прокомментировали инцидент, который произошел 12 января в Академическом районе Екатеринбурга. Там полураздетая девушка поругалась на дороге с мужчиной.

Как выяснилось, никто из участников происшествия не обращался в правоохранительные органы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. На данный момент сотрудники территориального ОВД уже установили личности данных граждан.

Опрошенная девушка пояснила, что претензий ни к кому не имеет. Заявление подавать отказалась,отметили в ведомстве.

Напомним, по словам очевидцев, посреди дороги молодые люди стали о чем-то спорить. При этом на девушке были только джинсы и лифчик, а мужчина же был одет в зимнюю одежду.

Сюжеты:
ЭксклюзивЕкатеринбург
Материалы по теме:
полицияАкадемическийконфликтЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы