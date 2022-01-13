В полиции Екатеринбурга прокомментировали инцидент с полуголой девушкой на дороге

В полиции прокомментировали инцидент, который произошел 12 января в Академическом районе Екатеринбурга. Там полураздетая девушка поругалась на дороге с мужчиной.

Как выяснилось, никто из участников происшествия не обращался в правоохранительные органы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. На данный момент сотрудники территориального ОВД уже установили личности данных граждан. Опрошенная девушка пояснила, что претензий ни к кому не имеет. Заявление подавать отказалась,отметили в ведомстве. Напомним, по словам очевидцев, посреди дороги молодые люди стали о чем-то спорить. При этом на девушке были только джинсы и лифчик, а мужчина же был одет в зимнюю одежду. Водитель в Екатеринбурге посреди дороги устроил потасовку с полураздетой девушкой

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