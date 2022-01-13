В Реже прокуратура ответила обвинившим опеку в смерти матери-одиночки соседям

В Реже прокуратура ответила обвинившим опеку в смерти матери-одиночки соседям
В Реже прокуратура ответила обвинившим опеку в смерти матери-одиночки соседям
Сегодня, 10:03ОбществоФото: 1MI
Прокуратура дала ответ жителям Режа, которые обвинили опеку в смерти матери-одиночки. Жильцы уверены, что причиной стала анонимная жалоба, после которой детей у женщины забрали.

Обратившийся в опеку заявил, что у матери в комнате беспорядок и неисправная проводка. Трагедия обсуждалась в интернете, но в результате информация о самоубийстве не подтвердилась. Женщина скончалась по причине обострения хронической болезни. Она отказалась от лечения и еды, пишет Е1.

Подруги и знакомые погибшие уверены, что женщина бы не погибла, если бы детей у нее не забрали. Поэтому активисты обратились в прокуратуру.

В результате проверка не показала никаких нарушений опеки. Неисправная проводка является угрозой жизни детям, а потому все было сделано законно. Однако прокуратура нашла нарушения в детском саду и школе, куда ходили дети. В частности, они не проявили бдительность и не сообщили, что обстановка в семье неблагополучная.

В окружении скончавшейся девушки уверены, что повода для жалоб не было, так как женщина делала для детей все, что могла. Претензий со стороны ПДН к ней также не было.

Однако, по словам знакомых, в комнате у женщины был беспорядок, а соседи ее не любили за вспыльчивость и конфликтность. Они предположили, что кто-то из них сообщил в опеку.

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