В России планируют быстрее закрывать дела против должников

В России планируют быстрее закрывать дела против должников
В России планируют быстрее закрывать дела против должников
Сегодня, 17:38ОбществоФото: pixabay.com
Уже в четверг 13 января депутаты Государственной Думы предлагают внести законопроект о снижении сроков закрытия дел против должников.

На основании документа, судебных приставов могут обязать закрывать исполнительное производство о взыскании задолженности в течение трех дней после того, как должник выплатит всю сумму, или его признают банкротом.

На основании законопроекта, аналогичное правило должно распространяться на случаи отмены судебного акта о взыскании. Или же станет понятно, что человек не располагает имуществом, достаточным для погашения задолженности. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».

Такие поправки предложила группа депутатов. Они считают, что в данный момент в РФ данная процедура очень сильно растягивается, из-за чего с некоторых граждан могут продолжать снимать средства, несмотря на то, что от данного обязательства они уже освобождены. Сейчас приставы обязаны завершить дело в трех случаях: если человек не располагает достаточным имуществом для взыскания, если признан банкротом, а также в случае полного погашения задолженности.

В этих случаях, а также в нескольких других все ограничения списания денег должны быть сняты в течении двух месяцев.

Законопроект разработали депутаты Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко. Они отметили: бывает и так, что человек уже направил судебный акт приставам, но деньги с него продолжают списывать. Их возврат впоследствии возможен только через суд. Это длится еще несколько месяцев, и на весь этот период ограничения сохраняются.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы