В России планируют быстрее закрывать дела против должников

Такие поправки предложила группа депутатов. Они считают, что в данный момент в РФ данная процедура очень сильно растягивается, из-за чего с некоторых граждан могут продолжать снимать средства, несмотря на то, что от данного обязательства они уже освобождены. Сейчас приставы обязаны завершить дело в трех случаях: если человек не располагает достаточным имуществом для взыскания, если признан банкротом, а также в случае полного погашения задолженности.