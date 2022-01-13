В России планируют быстрее закрывать дела против должников

На основании документа, судебных приставов могут обязать закрывать исполнительное производство о взыскании задолженности в течение трех дней после того, как должник выплатит всю сумму, или его признают банкротом.
На основании законопроекта, аналогичное правило должно распространяться на случаи отмены судебного акта о взыскании. Или же станет понятно, что человек не располагает имуществом, достаточным для погашения задолженности. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».
Такие поправки предложила группа депутатов. Они считают, что в данный момент в РФ данная процедура очень сильно растягивается, из-за чего с некоторых граждан могут продолжать снимать средства, несмотря на то, что от данного обязательства они уже освобождены. Сейчас приставы обязаны завершить дело в трех случаях: если человек не располагает достаточным имуществом для взыскания, если признан банкротом, а также в случае полного погашения задолженности.
В этих случаях, а также в нескольких других все ограничения списания денег должны быть сняты в течении двух месяцев.
Законопроект разработали депутаты Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко. Они отметили: бывает и так, что человек уже направил судебный акт приставам, но деньги с него продолжают списывать. Их возврат впоследствии возможен только через суд. Это длится еще несколько месяцев, и на весь этот период ограничения сохраняются.