Вакцинация детей и подростков в Свердловской области начнется после испытаний

Напомним, что ранее вице-губернатор Павел Креков прокомментировал выдаваемые в школах разных городов области согласия на вакцинацию. По его словам, получение согласия от родителей школьников на вакцинацию от коронавируса поможет быстрее и без заминок проверить тех, кто выразил желание. Чем раньше появится информация о количестве желающих, тем проще будет ответить на вопрос, как быстро получиться поставить прививки определенному количеству людей, подчеркнул Креков.