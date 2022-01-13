Власти региона планируют отреставрировать памятники культуры в Ирбите

Власти региона планируют отреставрировать памятники культуры в Ирбите
Власти региона планируют отреставрировать памятники культуры в Ирбите
Сегодня, 14:01ОбществоФото: 1МI
Правительство региона рассчитывает на финансовую поддержку от свердловских предпринимателей в вопросе реставрации памятников культуры Ирбита. Особенностью этих объектов является то, что в них до сих пор проживают люди.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал реставрацию памятников культуры Ирбита. Глава региона подчеркнул, что в этом городе состояние таких объектов оставляет желать лучшего.

Фундаменты объектов культурного наследия приходили в негодность, и в нашей памяти там обвалился один дом. Состояние памятников в Ирбите было хуже, чем в других городах, подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил важность подхвата инициативы реставрации памятников культуры работоспособной командой, а также — финансовой поддержки процесса ремонта. Сложность вызывает тот факт, что в таких домах до сих пор живут люди.

Суть памятников Ирбита такова, что там живую люди, причем не в лучших условиях, заявил губернатор.

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