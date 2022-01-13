Югорский лыжный марафон-2022 состоится в апреле в Ханты-Мансийске

Девятый Югорский лыжный марафон пройдет 8 и 9 апреля нынешнего года в Ханты-Мансийске. Его изюминкой станет забег на 50 километров классическим стилем. Генеральным партнером состязания традиционно выступит банк «Открытие».

По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, в этот раз спортивный праздник в Югре продлится дольше, чем обычно, — два дня вместо одного, пишет «Советский спорт». Мосунов заявил, что марафон по своему формату стал ближе к международным лыжным соревнованиям, в которых предусмотрены отдельные забеги для классического и конькового стилей. Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. Организаторами мероприятия выступают власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Федерация лыжных гонок Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и банк «Открытие». Ежегодно лыжные состязания собирают тысячи участников и гостей не только из России, но и из других стран мира. В прошлый раз марафон побил все рекорды по одновременному массовому старту (свыше 2,8 тысячи человек) и стал третьим лыжным марафоном в нашей стране по количеству финишеров на 50-километровой дистанции. В первый день марафона — 8 апреля — состоится забег на 50 км классическим стилем. Организаторы полагают, что это поможет привлечь новых профессиональных участников в лыжную гонку. На следующий день, 9 апреля, пройдут массовые забеги свободным стилем. Традиционно лыжникам будут предложены три дистанции: на пять, двадцать пять и пятьдесят километров, при этом на последние две дистанции смогут выйти спортсмены, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Что же касается верхнего возрастного порога, то в «очных» забегах с массовым стартом допускается участие граждан до 64 лет включительно. А спортсменам старше 65 лет лыжная гонка впервые будет доступна в онлайн-формате. Зарегистрироваться на участие в соревновании можно будет на сайте марафона начиная с 17 января. Как и в прошлом году, участие в этот раз будет бесплатным благодаря отмене регистрационного сбора. Единственное условие для участия в лыжной гонке — обязательное наличие QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI выступают в качестве официальных информационных партнеров Югорского лыжного марафона — 2022.

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