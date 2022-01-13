Закрытый город в Свердловской области задыхается от запаха «тухлых яиц»

В этом населенном пункте проживают около 2 000 человек. Застройка здесь, как и во многих бывших военных городках, типовая. Панельные дома соседствуют с частными. Инженерные коммуникации имеют огромный износ.
Одна из проблем в настоящее время — канализация. Все местные колодцы заполнены сточными водами. Подвалы шести домов, что называется, тонут. А на некоторых улицах из-за сгнивших труб даже образовались провалы грунта, сообщает Ура.Ру со ссылкой на руководителя пресс-службы ЗАТО Наталью Шмидько.
Владелец канализации — Министерство обороны РФ. На баланс муниципалитета трубы до сих пор не передали. И пока оно так, отремонтировать или заменить коммуникации нельзя. Иначе в прокуратуре это сочтут нецелевым расходованием бюджета.