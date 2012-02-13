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Депутат О. Цветков предложил ввести льготный проезд в маршрутках за счет перевозчиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат О. Цветков предложил ввести льготный проезд в маршрутках за счет перевозчиков

13 февраля 2012, 15:46ОбществоОльга
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