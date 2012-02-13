Депутат О. Цветков предложил ввести льготный проезд в маршрутках за счет перевозчиков

Позиция кандидата в депутаты изложена в одной из статей бесплатной агитационной газеты, напечатанной на средства его избирательного фонда. Законом предусмотрена отчетность за каждого пассажира, говорится встатье, но в большинстве случаев связку билетов, что висит у водителя,никто не трогает. А значит, большая часть оплаты проезда проходит мимоналогов.

Так как плата за проезд у частников взимается практически бесконтрольно,необходимо обязать руководство этих компаний взять расходы по льготномупровозу тагильчан на себя подытожил анонимный автор статьи.

Зам. председателя НПО Союз-НТ Александр Петров обвинил ОлегаЦветкова в популизме и поставил под сомнение компетентностьдепутата в поднятой теме.

Перевозчики каждый квартал выплачивают единый налог на вмененный доход.Он составляет 8 тысяч с каждой машины вне зависимости от количествапассажиров и графика выездов машины. То есть даже если машина простояла вгараже, налог за нее все равно платится.

А. Петров отметил, что Олег Цветков уже 4 года является депутатом, нотранспортной темой внезапно заинтересовался только накануне выборов.

По словам перевозчика, частники и так несут убытки, обслуживаяавтобусные маршруты Нижнего Тагила. Сегодня три перевозчика - ТАС, Союз НТ иТагилтранском - обслуживают 12 социально значимых автобусных маршрутов –до Черемшанки, пансионата «Аист», Ольховки, Горбуново, Старателя,Николо-Павловского и другие.

Впрочем, ввести льготы для пенсионеров на маршрутных такси возможно, нотогда придется выбирать между льготным проездом на трамвае или намаршрутке.

Напомним, сейчас проезд в трамваях для пенсионеров составляет 5 рублейвместо 12-ти. Ущерб от введения льготы трамвайному перевозчикувозмещается из местного бюджета. По данным Александра Петрова, суммавыплат составляет 4,5-5 млн ежемесячно.

Перевозчики готовы ввести льготный проезд для ветеранов, если такие дотации будут платить им.

Мы посчитали с перевозчиками. Если на нас троих разделить эту сумму, томы готовы провозить ветеранов за 5 рублей сказал Александр Петров.

Напомним, 4 марта пройдут выборы в городскую думу. Олег Цветков является кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8.