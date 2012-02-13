Фотошпионы рассекретили интерьер субкомпактного «Опеля»

Как сообщалось ранее, субкомпактный хэтчбек Opel будет построен на укороченной платформе «Корсы». В линейку двигателей модели войдут экономичные агрегаты, разработанные концерном General Motors. Одним из них станет бензиновый мотор объемом один литр, оснащенный непосредственным впрыском топлива. В смешанном цикле его расход топлива составит около 3,5 литра на сто километров пути. Уровень выбросов CO2 не превысит 100 граммов на километр.

Ранее управляющий директор британского подразделения «Опеля» — Vauxhall — Дункан Алдред заявил, что компакт-кар по стилю сможет конкурировать с автомобилями Fiat 500, Citroen DS3 и MINI. Для новинки компания планирует предлагать широкую программу индивидуализации, благодаря которой каждый покупатель сможет подогнать внешность машины под свои вкусы.

Производитель также уточнил, что Allegra не станет заменой микровэну Agila, который сейчас самым маленьким «Опелем». Преемником Agila станет дешевый автомобиль на базе Chevrolet, который появится в 2014 году и будет конкурировать с Ford Ka.