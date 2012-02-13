Horex V6 готовится к производству

Обычно когда объявляют о подобного рода радикальных новинках, никакие сроки не соблюдаются, и задержки по сравнению с первоначальными планами составляют от нескольких месяцев до нескольких лет, но Horex Клеменса Низа (Clemens Neese), судя по всему, стал исключением из правил. С чисто немецкой точностью он готов появиться в срок.

При этом стоит учесть, что тут речь идет о совершенно с нуля разработанном двигателе, с чрезвычайно узким углом, под которым расположены друг к другу цилиндры в этом V-образном движке.

Стоит отметить, что по сравнению с ранее показанным опытным образцом мотоцикл потерял нагнетатель, но его обещают вернуть в более поздних версиях.

Делать Horex будут на совершенно новом заводе в Аугсбурге. Ожидается, что первые мотоциклы будут сделаны уже через несколько недель.

Что касается объемов производства, то в Horex планируют сначала посмотреть на спрос и на итоговое качество. Первоначально будут делать по несколько машин в день. «Когда мы убедимся, что эти аппараты соответствуют нашим высоким стандартам, и все операции идут хорошо, мы начнем постепенно наращивать объемы», - заявил генеральный директор компании Клеменс Низ. Horex будет производить только предварительно заказанные байки, что позволяет полностью подогнать мотоцикл к запросам владельца.

Как было объявлено ранее, 1200-кубовый мотор нового шестицилиндрового родстера будет развивать мощность в 161 лошадиную силу. Максимальную мощность байк будет развивать при 9 000 об./мин.

Одна из новинок в технических решениях мотоцикла – применение для цепи твердой графитовой смазки. Графитовая система была разработана немецкой Schunk Group. Она подразумевает, что цепь постоянно смазывается тонким слоем графита. Что обеспечивает ее защиту. Отсутствие жидкой смазки делает байк более чистым.

Подобная система также уменьшает износ цепи и увеличивает интервал межсервисного обслуживания.

Horex VR6 - это совершенно новый мотоцикл из Германии. Мотор V6, первоначально заявлялось, что будет мотор в 200 лошадиных сил (при 8 500 об./мин.) и цена в 19 980 евро. Эксперты в Германии охарактеризовали его как новейший muscle bike - конкурент аппаратам от BMW. Объем двигателя - 1218 кубиков. Разработка машины велась в строжайшем секрете последние 5 лет. Сейчас в разработке две версии мотоцикла - с обычным движком - на 160 л.с., и с мотором с нагнетателем - на 230 л.с.

Авторы этого байка - немецкий инженер Клеменс Низ (Clemens Neese) и его бизнес-партнер Франк Фишер (Frank Fischer). К дизайну мотоцикла также приложил руку Петер Науманн (Peter Naumann), человек, известный тем, что создал концепции таких машин как MZ 1000S и MZ 1000SF, а также скутер BMW C1 и трехколесный концепт CLEVER.