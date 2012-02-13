Kia обнародовала первые изображения нового седана

Сейчас модель известна под внутризаводским названием Kia KH, однако ходят активные слухи, что, став серийным, флагманский седан получит имя K9. Известно, впрочем, что на зарубежных рынках большие модели Kia появляются не под цифровыми кодами, а под более благозвучными именами, так что пока, очевидно, речь идет о продажах нового флагмана на внутреннем рынке.

Вероятнее всего, новинка станет идеологическим преемником седана Kia Opirus, производство которого было прекращено еще в 2010 году. Для выпуска новинки инженеры из Kia воспользуются опытом коллег из компании Hyundai, в чьем модельном ряду имеется несколько крупных заднеприводных четырехдверок. Таким образом, самым вероятным кандидатом в доноры платформы можно считать седан Hyundai Genesis.

Аналогично, у Genesis новый флагман Kia может позаимствовать и моторную гамму, которая сейчас состоит из 333-сильного V6 объемом 3,8 л и двух V8, самый мощный из которых развивает 430 л.с. и агрегатируется с 8-ступенчатым автоматом.