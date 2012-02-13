Обратиться к уполномоченному по правам человека смогут тагильчане 15 февраля

Татьяна Георгиевна будет беседовать с тагильчанами 3 часа, а потом встретится с мэром Валентиной Исаевой. Поэтому, возможно, часть заданных вопросов удастся решить в этот же день. Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, в прошлом году Татьяне Мерзляковой поступило 5,5 тысяч письменных и 10 тысяч телефонных обращений свердловчан. Большее число жалоб касается нарушений социальных прав граждан. Треть - по нарушениям жилищного законодательства. Кроме того, люди обращаются к омбудсмену для защиты прав: трудовых прав, прав на охрану здоровья, на защиту семьи, материнства и детства, на образование.