Обратиться к уполномоченному по правам человека смогут тагильчане 15 февраля
Попросить помощи у Татьяны Мерзляковой смогут тагильчане 15-го февраля. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области проведет в этот день прием тагильчан.
Татьяна Георгиевна будет беседовать с тагильчанами 3 часа, а потом встретится с мэром Валентиной Исаевой. Поэтому, возможно, часть заданных вопросов удастся решить в этот же день. Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, в прошлом году Татьяне Мерзляковой поступило 5,5 тысяч письменных и 10 тысяч телефонных обращений свердловчан. Большее число жалоб касается нарушений социальных прав граждан. Треть - по нарушениям жилищного законодательства. Кроме того, люди обращаются к омбудсмену для защиты прав: трудовых прав, прав на охрану здоровья, на защиту семьи, материнства и детства, на образование.
В прошлом году выросло число жалоб надействия правоохранительных органов. Добавим, что встретиться с Татьяной Мерзляковой можно только по предварительной записи. Она велась по телефонам42-16-36, 41-09-86, 42-15-78 с 1 февраля. А в понедельник, 13 февраля запись завершается. И даже их омбудсмен вряд ли успеет всех принять. Но письменное заявление с изложением проблем тагильчане могут написать на имя Татьяны Мерзляковой и передать его 15 февраля.