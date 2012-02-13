Премьера кроссовера Bentley может состояться в Женеве

О том, что в Bentley всерьез обсуждают потенциал рынка больших кроссоверов и необходимость участия в нем марки Bentley, сообщил руководитель североамериканского отделения компании Кристоф Жорж. В то же время он утверждал, что окончательного решения еще не принято, однако портал Auto Week сообщает, что в настоящее время в Bentley ведется усиленная работа по подготовке концептуального кроссовера. Компания намеревается успеть к Женевскому автосалону.

По сведениям из тех же источников, кроссовер Bentley будет оснащен 12-цилиндровым мотором. Вполне возможно, речь идет о шестилитровом 630-сильном двигателе с двойным турбонаддувом, которым сейчас оснащается, к примеру, купе Continental Supersports.