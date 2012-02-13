Премьера кроссовера Bentley может состояться в Женеве
Bentley может представить свой первый кроссовер уже на Женевском автосалоне. Вполне возможно, он разделит платформу не только с Audi Q7 и Porsche Cayenne, но и с бурно обсуждавшимся недавно кроссовером Lamborghini, премьера которого намечена на Пекинскую выставку.
О том, что в Bentley всерьез обсуждают потенциал рынка больших кроссоверов и необходимость участия в нем марки Bentley, сообщил руководитель североамериканского отделения компании Кристоф Жорж. В то же время он утверждал, что окончательного решения еще не принято, однако портал Auto Week сообщает, что в настоящее время в Bentley ведется усиленная работа по подготовке концептуального кроссовера. Компания намеревается успеть к Женевскому автосалону.
По сведениям из тех же источников, кроссовер Bentley будет оснащен 12-цилиндровым мотором. Вполне возможно, речь идет о шестилитровом 630-сильном двигателе с двойным турбонаддувом, которым сейчас оснащается, к примеру, купе Continental Supersports.
Добавим, что представители концерна Volkswagen после долгих попыток уйти от ответа все же подтвердили, что в Lamborghini также ведутся работы над прототипом кроссовера. Он получит платформу Cayenne и одну из самых мощных из имеющихся на сегодня вариаций 10-цилиндрового двигателя объемом 5,2 л – его планируется форсировать до 580 лошадиных сил.