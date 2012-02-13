Рестайлинговый Lexus RX получил внешность от нового GS
В глобальную Сеть просочились изображения кроссовера Lexus RX, который в ближайшем будущем должен пережить рестайлинг. Судя по всему, кроссовер получит фирменное лицо, ряд новых опций и спортивный пакет F Sport.
Фотографии рестайлингового Lexus RX попали в Интернет привычным путем – будучи отсканированными с готовящейся для внутреннего рынка Японии рекламной брошюры, которую опубликовали в Сети пользователи портала Minkara. По нескольким изображениям можно сделать вывод, что и кроссовер примерит на себя после рестайлинга фирменную решетку радиатора – точно так же, как это произошло недавно с флагманом LX. Кроме того, изменения коснутся головной оптики, бамперов (переднего и заднего), а также дизайна легкосплавных дисков. Интерьер кроссовера получит расширенную гамму отделочных материалов, новое рулевое колесо и более современную мульдимедийную систему для задних пассажиров.
Гамма силовых агрегатов изменениям не подвергнется – в Европе по-прежнему будут предлагаться модификации R350 и R450h, а в Японии – еще и R270. Однако каждая из них станет доступна и в версии F Sport: опробованную на седане GS технологию производители переносят в стан кроссоверов.
Такие RX снабдят иной радиаторной решеткой, спойлерами, тонированной оптикой и уникальными колесными дисками, в интерьере же добавятся спортивные руль и передние сиденья. Пока неизвестно, коснется ли пакет F Sport ходовой части кроссовера, но, по некоторым данным, полную информацию производитель официально обнародует уже через несколько недель. Вполне возможно, что кроссоверы RX в версии F Sport получат и перенастроенное шасси.