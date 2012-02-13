Рестайлинговый Lexus RX получил внешность от нового GS

Фотографии рестайлингового Lexus RX попали в Интернет привычным путем – будучи отсканированными с готовящейся для внутреннего рынка Японии рекламной брошюры, которую опубликовали в Сети пользователи портала Minkara. По нескольким изображениям можно сделать вывод, что и кроссовер примерит на себя после рестайлинга фирменную решетку радиатора – точно так же, как это произошло недавно с флагманом LX. Кроме того, изменения коснутся головной оптики, бамперов (переднего и заднего), а также дизайна легкосплавных дисков. Интерьер кроссовера получит расширенную гамму отделочных материалов, новое рулевое колесо и более современную мульдимедийную систему для задних пассажиров.

Гамма силовых агрегатов изменениям не подвергнется – в Европе по-прежнему будут предлагаться модификации R350 и R450h, а в Японии – еще и R270. Однако каждая из них станет доступна и в версии F Sport: опробованную на седане GS технологию производители переносят в стан кроссоверов.