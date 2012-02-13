Специальное предложение на покупку и установку механического противоугонного замка!

Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA!

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Оригинальный механический противоугонный замок КПП - это устройство, препятствующее несанкционированному движению автомобиля.

Принцип действия данной системы основан на фиксации механизма управления КПП относительно неподвижных частей кузова автомобиля. В автомобилях с механической коробкой передач блокировка рычаго КПП происходит в положении заднего хода, а с автоматической - в позиции "parking", при этом случайное блокирование исключено.

Механическое противоугонное устройство CONSTRUCT - новое поколение бесштыревых замков, уникальной отличительной чертой которого является простота и удобство в эксплуатации. Для блокирования или разблокирования КПП достаточно повернуть ключ в замке.

Совершенная конструкция, простота в эксплуатации, использование качественных материалов и комплектующих, гарантирующих надежную работу и высокуюстепень защиты от взлома, обеспечивают противоугонному устройству CONSTRUCT лидирующую позицию на рынке механических охранных систем.

Только в период акции Вы можете воспользоваться пакетом "Экономный", в который входит оригинальный механический противоугонный замок КПП и работы по установке за 8700 рублей!

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