Свердловчане рискуют заразиться трихинеллезом
13 февраля 2012, 11:36ОбществоВалерия Лошкарева
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В Свердловской области в этом году зарегистрирован первый случай заболевания трихинеллезом - опасной болезнью, вызываемой круглыми мелкими червями, сообщает в пятницу региональный Роспотребнадзор.
Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса (чаще всего диких животных), содержащего личинки трихинелл, которые потом живут в поперечнополосатых мышцах человека в течение нескольких лет.
Случай заражения сотрудники свердловского Роспотребнадзора выявили в Ирбите, который произошел из-за недостаточной термической обработки перед употреблением в пищу мяса дикого барсука.
На фото: мясо, зараженное трихинеллезом
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