Свердловские уфологи намерены найти «лесного человека» на севере области
13 февраля 2012, 09:51Общество
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Свердловские уфологи отправятся искать «лесного человека» на север Свердловской области. Исследователей аномальных явлений заинтересовали сообщения, полученные из Гаринского района. Там местные жители в течение 2011 года находили огромные следы непонятного существа.
В сообществе уфологов у этого «странного существа» уже появилосьсобственное название — «лесной человек». Так он назван по аналогии соснежным. Однако уральский йети остается жить в лесах и летом, считаютуфологи.
Группа из десяти человек планирует отправиться в поход в Гаринский районлетом, в июле. Сейчас организовать такую экспедицию сложно, сообщает JustMedia.ru.
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