Тагильчанка уже 4 дня разыскивает незнакомца из маршрутки
Карие глаза, синяя шапка, коричневая куртка в клетку с мехом на капюшоне, синие джинсы, коричневые ботинки, коричневая лакированная сумка-почтальонка, серые перчатки, кольцо на левой руке.
Вот все, что знает Алена Медведева о парне, с которым ехала вместе в27-й маршрутке. Тогда у девушки не хватило духу, чтобы познакомиться. Атеперь она жалеет об упущенном шансе и пытается его найти.
Поиски длятся пятый день. Алена разместила информацию с приметами незнакомца всоцсетях и на форумах, расклеила объявления по городу и сняла небольшоевидеообращение. О ходе поисков девушка пишет на своей странице «В контакте».
Алена не боится разочарования от встречи с незнакомцем и планирует продолжать поиски.
В жизни всякое бывает, но я не думаю, что это тот человек, в котором ямогу разочароваться. Сегодня снова пойду расклеивать объявлениясказала TagilCity.ru девушка.
Не перевелись еще романтики. Именно таких рано или поздно ожидают глубокие чувства, необычные встречи ну и поход в свадебные салоны как итог.
© Ольга Орехова TagilCity.ru