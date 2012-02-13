Тагильчанка уже 4 дня разыскивает незнакомца из маршрутки

Вот все, что знает Алена Медведева о парне, с которым ехала вместе в27-й маршрутке. Тогда у девушки не хватило духу, чтобы познакомиться. Атеперь она жалеет об упущенном шансе и пытается его найти.

Поиски длятся пятый день. Алена разместила информацию с приметами незнакомца всоцсетях и на форумах, расклеила объявления по городу и сняла небольшоевидеообращение. О ходе поисков девушка пишет на своей странице «В контакте».

Алена не боится разочарования от встречи с незнакомцем и планирует продолжать поиски.

В жизни всякое бывает, но я не думаю, что это тот человек, в котором ямогу разочароваться. Сегодня снова пойду расклеивать объявлениясказала TagilCity.ru девушка.

Не перевелись еще романтики. Именно таких рано или поздно ожидают глубокие чувства, необычные встречи ну и поход в свадебные салоны как итог.